التحالف: #الميليشيا_الحوثية أطلقت صاروخًا باليستيًّا من #حجة

الخليج - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، أطلقت مساء أمس الأربعاء، صاروخًا باليستيًّا من محافظة (حجة) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق في (سوق الربوع)؛ حيث سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (حجة).

وأوضح العقيد المالكي أن مثل هذه المحاولات العبثية امتداد للعمليات السابقة باستخدام الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية؛ حيث قامت الميليشيا الإرهابية في (20 يونيو 2019م) بإطلاق صاروخ باليستي من داخل حرم جامعة الإيمان بصنعاء وسقط في محافظة (الجوف) وسط الأعيان المدنية والتجمعات السكانية، وقد تمكنت من رصد واكتشاف هذا الإطلاق في حينه عدة أنظمة متقدمة تتبع لعدد من الأطراف المهتمة بالشأن اليمني، وتهديد هذه الميليشيا للأمن الإقليمي والدولي.

وأكد العقيد المالكي استمرار انتهاك الميليشيا الحوثية الإرهابية للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، باستخدام الأعيان المدنية في عمليات الإطلاق وسقوطها العشوائي على المدنيين الأبرياء، وكذلك التجمعات السكانية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات.