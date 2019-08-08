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ولفت غلاب، في تصريحات لراديو "سبوتنيك" إلى أن بعض "الأطراف في الحراك الجنوبي كالمجلس الانتقالي لديه رؤية معينة تتناقض مع طبيعة تركيبة الشرعية في المرحلة الحالية".
© AP Photo / Hani Mohammed
وبين وكيل وزارة الإعلام اليمنية، أنه "لابد أن تجلس الأطراف جميعا علي طاولة مفاوضات لمعرفة مطالب المجلس الانتقالي والخروج بحلول ايجابية"، مؤكدا أن "إعادة تركيبة القوي داخل منظومة الشرعية سيكون مسارا صحيحا في إطار مغالبة عمليات انقلاب الحوثيين ضد الدولة اليمنية".
واختتم غلاب بالتشديد علي أهمية أن "يكون هناك ضغط خارجي علي كل الأطراف اليمنية للتهدئة وفتح أبواب للحوار والتواصل"، معربا عن "اعتقاده أن أي فوضي في عدن هي استهداف مباشر للتحالف ومحاولة لاستنزافه".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول يمني: بعض الأطراف في الحراك الجنوبي لديهم مطالب واضحة في الانفصال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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