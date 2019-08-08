هذا الموضوع vivo تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف iQOO Pro 5G في 22 من أغسطس ظهر على التقنية بلا حدود.
في إعلان تشويقي نشر من شركة vivo اليوم أكدت الشركة على خططها للإعلان الرسمي عن هاتف iQOO Pro 5G في مؤتمر يعقد في 22 من أغسطس.
تتجه العديد من الشركات في الآونة الأخيرة لإطلاق إصدارات وترقية جديدة لهواتفها مع معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 855 Plus، وشركة vivo تستعد أيضاً لدعم هاتفها الجديد iQOO Pro 5G بمعالج كوالكوم.
ومن المقرر وفقاً للإعلان التشويقي الذي كشف عنه مؤخراً من vivo، أن تقدم الشركة هاتف iQOO Pro 5G في 22 من أغسطس، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم تقنية الشحن السريع منشاحن بقدرة 44W، ويأتي ببطارية 4500 mAh.
أيضاً من المتوقع يأتي الهاتف بشريحة مودم Snapdragon X50 لدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس، مع مستوى تسعير متوقع 650 دولار.
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هذا الموضوع vivo تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف iQOO Pro 5G في 22 من أغسطس ظهر على التقنية بلا حدود.
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