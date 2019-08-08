ضاحي خلفان ينصح رئيسا عربيا: "ما انتصر قائد في معركة من الفندق"!

دبي - بواسطة محمد فارس © criticalcommunicationsreview نائب قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفانضاحي خلفان ينصح رئيسا عربيا: "ما انتصر قائد في معركة من الفندق"!

وجه نائب قائد شرطة دبي ضاحي خلفان، اليوم الخميس، انتقادا لاذعا للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يتعلق بالتطورات الميدانية الأخيرة التي شهدتها عدن بجنوب اليمن.

وكتب خلفان، عبر صفحته الخاصة على "تويتر"، متوجها إلى الرئيس هادي بالقول إنه "ما انتصر قائد في معركة من الفندق"، متمنيا أن "يدرك هادي ما أدركه أنا بحكم ثقافتي وخبرتي".

وأضاف خلفان متوجها لهادي بالقول "كم مرة ظهر لكم بين الشماليين الموجودين في صفوف القوات الشرعية عميل غير شرعي. سيظلون يتلاعبون بكم إلى ما لا نهاية".

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وكان خلفان أطلق سلسلة تغريدات أمس دعا فيها إلى "استقلال" جنوب اليمن، وحرض أهل المنطقة على ذلك فيما وجه انتقادات لاذعة لأهل الشمال.

وكتب خلفان مخاطبا أهل جنوب اليمن داعيا إياهم إلى "تنظيف" مناطقهم وأن يستعيدوا "دولتهم"، حاثا على دعم "الجنوب" ضد الحوثيين وجعله "نهجا استراتيجيا في أمن الجزيرة العربية".

المصدر: "تويتر"