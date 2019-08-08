مصر.. إحالة 10 أشخاص للمحاكمة بتهمة "التخابر"

القاهرة/ الخليج 365

أحالت نيابة أمن الدولة في مصر، الخميس، 10 "إرهابيين" بينهم ليبيون إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التخابر مع تنظيمين بينهما "داعش".

وقالت النيابة إن بين المتهمين المحالين للمحاكمة 4 يحملون الجنسية الليبية و6 مصريين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "أ ش أ".

ووجهت النيابة للعشرة أشخاص عدة تهم بينها "التخابر لصالح تنظيمين إرهابيين خارج البلاد، وهما داعش وكتائب قوة الردع في ليبيا".

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كما اتهمتهم أيضا بـ"ارتكاب جرائم تهريب مهاجرين مصريين إلى ليبيا لغرض إرهابي، وخطف مصريين باستخدام القوة واحتجازهم لطلب فدية، وقتل بعضهم، والاتجار بالبشر".

وحسب المصدر ذاته، فإن 9 متهمين من بين الـ10 المحالين للمحاكمة هاربين خارج مصر.

والإثنين الماضي، أمر النائب العام المصري نبيل صادق، بسرعة ضبط المتهمين الهاربين واستعجال تسليم القرار الصادر بشأنهم للإنتربول الدولي للقبض عليهم.

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