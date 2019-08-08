القاهرة/ الخليج 365
أحالت نيابة أمن الدولة في مصر، الخميس، 10 "إرهابيين" بينهم ليبيون إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التخابر مع تنظيمين بينهما "داعش".
وقالت النيابة إن بين المتهمين المحالين للمحاكمة 4 يحملون الجنسية الليبية و6 مصريين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "أ ش أ".
ووجهت النيابة للعشرة أشخاص عدة تهم بينها "التخابر لصالح تنظيمين إرهابيين خارج البلاد، وهما داعش وكتائب قوة الردع في ليبيا".
كما اتهمتهم أيضا بـ"ارتكاب جرائم تهريب مهاجرين مصريين إلى ليبيا لغرض إرهابي، وخطف مصريين باستخدام القوة واحتجازهم لطلب فدية، وقتل بعضهم، والاتجار بالبشر".
وحسب المصدر ذاته، فإن 9 متهمين من بين الـ10 المحالين للمحاكمة هاربين خارج مصر.
والإثنين الماضي، أمر النائب العام المصري نبيل صادق، بسرعة ضبط المتهمين الهاربين واستعجال تسليم القرار الصادر بشأنهم للإنتربول الدولي للقبض عليهم.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. إحالة 10 أشخاص للمحاكمة بتهمة "التخابر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.