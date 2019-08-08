جنوب السودان.. ارتفاع إنتاج النفط إلى 180 ألف برميل يوميًا

جوبا/أتيم سايمون/الخليج 365

ارتفع الانتاج النفطي في دولة جنوب السودان، إلى 180 ألف برميل بفضل عودة حقل "منغا"، بمنطقة الوحدة غربي البلاد، للإنتاج بعد توقف 6 سنوات جراء الحرب.

وقال توو دانيال شوانج، وزير النفط بدولة جنوب السودان، للأناضول، "ارتفع الإنتاج اليومي من النفط بالبلاد من 150 ألف برميل إلي 180 ألفًا بعد صيانة حقل منقا".

وأشار شوانج أن استئناف عملية الإنتاج بحقل "منقا" سيقود لتعزيز جهود الحكومة التي ترمي لزيادة الإنتاج اليومي إلى 200 ألف برميل يوميًا بنهاية هذا العام.

وأردف بالقول: "هذا مؤشر إيجابي في الإنتاج.. فإذا قمنا بترجمة تلك الأرقام إلي نقود فإنها تعني تحسنًا كبيرًا في إيرادات البلاد".

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وتعتمد الخزينة العامة في جنوب السودان، على عائدات النفط الذي يتم تصديره عبر الأراضي السودانية بنسبة 90 بالمئة، في ظل ضعف الإنتاج الزراعي والصناعي.

وفي 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقع فرقاء جنوب السودان، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقًا نهائيًا للسلام، بحضور رؤساء دول الهيئة الحكومة للتنمية بشرق إفريقيا "إيغاد".

وانفصلت جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، وشهدت منذ 2013 حربا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة أخذت بُعدًا قبليا.

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