اليمن.. الهدوء حذر يسود عدن عقب يوم دامٍ من المواجهات

شكري حسين/ الخليج 365

ساد هدوء حذر الخميس، معظم مدن محافظة عدن جنوبي اليمن، غداة يوم دامٍ من المواجهات المسلحة بين أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحماية الرئاسية.

ووقعت اشتباكات خفيفة بعد الظهيرة بين مسلحين وحراسة البنك المركزي اليمني في مديرية "كريتر" بعدن، أسفرت عن إصابة طفلة، بحسب شهود عيان‎.

والأربعاء، اندلعت مواجهات مسلحة بين قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً والموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة، وقوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة من جهة أخرى، وتسببت بمقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين، بينهم مدنيين، بحسب مصادر طبية وأخرى عسكرية.

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وبدت شوارع مدن المحافظة شبه مشلولة خاصة مدينة "كريتر" التي يقع على أحد تلالها "قصر معاشيق الرئاسي"، فيما أغلقت البنوك وبعض المحلات التجارية أبوابها، وسط انتشار كثيف للمدرعات والدبابات في الشوارع والطرقات وأمام المرافق الحكومية، بحسب مراسل الخليج 365.

وبهذا الخصوص قال، شهود عيان في أحاديث منفصلة مع الخليج 365، أن كل طرف من الطرفين المتصارعين، نشر قواته في الأماكن المحيطة به والخاضعة لسيطرته.

إلى ذلك قال مصدر محلي في محافظة عدن، أن الاشتباكات توقفت عقب أوامر من التحالف العربي بقيادة السعودية، قضت بوقف إطلاق النار من الجانبين.

وأضاف، المصدر الذي طلب عم ذكر اسمه، على الرغم من التوجيهات الصارمة بوقف المعارك، إلا أن الوضع قابل للانفجار في ظل تمسك كل طرف بموقفه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.