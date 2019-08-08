فقدوا منذ 28 عاما.. الكويت تتسلم رفات أسرى لها من العراق

الكويت / الخليج 365

أعلنت الكويت، الخميس، تسلم رفات أسرى كويتيين من السلطات العراقية، فقدوا أثناء الغزو العراقي للبلاد قبل 28 عاما.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، فقد "تسلمت الكويت اليوم رفات أسرى ومفقودين كویتیین من العراق، عبر منفذ العبدلي الحدودي بين البلدين، لاستكمال عملیات المطابقة وتحديد هوية هؤلاء الأشخاص".

وقال مسؤول متابعة ملف الأسرى والمفقودین في وزارة الخارجیة الكويتية ربیع العدساني، إن بلاده "تقدمت بطلب رسمي للسلطات العراقية لنقل تلك الرفات (لم يحدد عددها) إلى الكويت".

وفي وقت سابق، سلمت السلطات العراقیة الكویت، سمات وراثیة لرفات 32 شخصا، للتأكد من ھویة أصحابھا.

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وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت اللجنة الثلاثیة المعنیة بحل قضیة أسرى ومرتھني الكویت، التابعة للصلیب الأحمر الدولي، اكتشاف رفات بشریة في جنوب العراق، یظن أنھا تعود لمواطنین كویتیین من أسرى الحرب خلال 1990 ـ 1991.

وتقول الكويت إن عدد مفقوديها منذ عام 1990، إبان دخول الجيش العراقي الكويت، بلغ 320 مفقودا، فيما تقول بغداد إن أكثر من 5 آلاف عراقي لا يزالون في عداد المفقودين منذ ذلك العام.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلن العراق تسلم الكويت رفات نحو 300 أسير أعدمهم النظام السابق في تسعينيات القرن الماضي.

واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما عام 2003، في أعقاب إسقاط النظام العراقي السابق على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.