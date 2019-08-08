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وأضافت الوزيرة في حديث لمجلة "الأفكار" اللبنانية، أن المشكلة في لبنان لم تعد الدعوة إلى جلسة للحكومة، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري حذّر من الدعوة إلى جلسة وزارية، "خوفا من انفجار الحكومة في حال لم يكن هناك توافق ومصالحة بين الطرفين"، بحسب ما نشرته شبكة "الجديد".
© Sputnik . Zahra Al-Amir
وأشارت إلى أن "الموازنة جيدة وليست شكلية كما قيل لكنها غير كافية ويجب أن تستكمل في موازنة 2020".
وأوضحت الحسن أن "قانون العفو العام قيد التحضير، لكنّه لن يشمل المتورطين بجرائم إرهابية"، مشيرة إلى أن "مكافحة الفساد بدءا من وزارة الداخلية".
ولفتت إلى أن إعطاء الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي الجنسية لأولادها يعتبر حق دستوري، "فلا يمكن التمييز في إعطاء الجنسية بين المرأة والرجل، وهناك بعض المخاوف لدى بعض الأحزاب أو المكونات السياسية، إنما لا يمكن أن نبقى متخوفين من حدوث تغيير ديموغرافي بأن نحجب هذا الحق عن المرأة ونستعمله كفزاعة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الداخلية اللبنانية: مشكلتنا سياسية بامتياز وقد تفجر مجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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