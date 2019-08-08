عضو هيئة الحوار الوطني الجزائرية لـ"سبوتنيك": اللجنة منحازة تماما للشارع ومطالبه

وأشارت حزام في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، إلى أن "اللجنة لا تتخذ قرارات بقدر ما تقيم نوعا من الحوار مع الشخصيات العامة والمجتمع المدني والحراك في الشارع، لترفعه بدورها إلى الندوة الوطنية الموسعة لتقرر هي بدورها متى وكيف ستكون الرئاسيات المقبلة".

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وأضافت عضو الهيئة الوطنية للحوار، أن "هذا المقترح لا يتعارض مع خارطة الطريق التي أقرها بن صالح لأن هذه الخارطة أصبحت في خبر كان، لأن الشارع رفض كل المقترحات التي جاءت من السلطة، ورفض انتخابات الرابع من يوليو/ تموز، لذا فالسلطة الآن تعول قبل كل شيء على الندوة الوطنية التي تحضر لها هذه الهيئة هيئة الحوار والوساطة التي تطمح لجمع كل أطراف حوار الندوة الوطنية الكبرى".

وعن مدى استعداد البلاد لإجراء انتخابات في هذه المرحلة، قالت حزام إن "اللجنة تسعى لكي تكون هناك اقتراحات صادرة من ندوة يقبلها الجميع، فلا يمكن أن تبقى الأمور هكذا يبقى فقط الشارع هو من يقرر، بما ينطوي عليه ذلك من فوضى، لأن الحراك نفسه منقسم منهم من يقبل ومنهم من يرفض، فالأولى هنا هو ترجمة مطالب الشارع لقرارات تطبق على أرض الواقع".

وعن طبيعة لجنة الحكماء ودورها في هذه المرحلة، قالت حدة حزام إن لجنة الحكماء هم مجموعة من الشخصيات والخبراء انضمت للهيئة لمرافقتها دون رغبة في الانضمام رسميا لها تجنبا للضغوط الإعلامية والعامة التي ستمارس على الهيئة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وختمت حدة حزام تصريحاتها الخاصة لسبوتنيك بالتأكيد على أن هيئة الوساطة والحوار منحازة تماماً ومنذ البداية للشارع ومطالبه، حتى إنها اشترطت عند لقائها برئيس الدولة ما سمته إجراءات التهدئة بتفاصيلها وهي كلها مستمدة من مطالب الحراك.