احتجاجا على أزمات البلاد.. صحيفة لبنانية تصدر بطبعة "فارغة"

وكتب في كل صفحة من طبعة "ديلي ستار"، الخميس، عبارة واحدة تشير إلى مشكلة من مشكلات البلاد، مثل الجمود الحكومي، والديون العامة المتزايدة، والخطاب الطائفي المتزايد، والبطالة، وفق ما ذكرت "أسوشيتد برس".
ورسم في الصفحة الخلفية صورة لشجرة الأرز، الرمز الوطني للبنان، مكتوب عليها "استيقظوا قبل فوات الأوان".
ويعيش لبنان أزمة اقتصادية منذ أشهر، ولم تجتمع الحكومة منذ حادث إطلاق النار في قرية جبلية في 30 يونيو الماضي، علما أن الدين الوطني اللبناني يبلغ نحو 85 مليار دولار، أو 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.