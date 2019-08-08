وأشار البيان إلى أن الطرفين تطرقا إلى مسائل تعزيز العلاقات الروسية الأردنية، بما في ذلك وجدول الاتصالات السياسية القادمة.
وتشدد روسيا والمملكة الأردنية على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لتفعيل العملية السياسية في سوريا وإطلاق عمل اللجنة الدستورية وتثبيت الاستقرار في الجنوب السوري.
كما يعول الأردن على حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الروسية: فلسطين وسوريا تتصدران مباحثات بوغدانوف والسفير الأردني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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