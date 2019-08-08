المغرب... تحذيرات من زلازل كاذبة

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وقال المركز إنه يعد "الجهة الرسمية المسؤولة قانونيا على مراقبة النشاط الزلزالي عبر التراب الوطني والإخبار عنه"، بحسب ما نشرته صحيفة "هسبريس" المغربية.
وأشار في في بيان له إلى "خطورة هذه الظاهرة لما يمكن أن تثيره من بلبلة قد تصل إلى حد الهلع في صفوف المواطنين، وعلى هذه الهيئات الإعلامية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية فيما تقوم بنشره في هذا الصدد".
© AFP 2019 / Richter magnitude scale
وأوضح المركز أنه "يقوم عبر المعهد الوطني للجيوفيزياء، بمهمة المراقبة الزلزالية عبر التراب الوطني بكل كفاءة واقتدار، وذلك بواسطة شبكة رصد زلازل حديثة ومؤلفة من حوالي ثلاثين محطة زلزالية تتبع النشاط الزلزالي على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع".
وقال إنه يتم "رصد أدق الذبذبات الزلزالية وأصغرها أينما وقعت عبر التراب الوطني والمناطق المجاورة، كما يقوم بتبليغ وإخبار الجهات المعنية، وكذا الإعلام والرأي العام الوطني، عبر بلاغات إخبارية رسمية، عن أي هزة أرضية تستوفي شروط النشر والتبليغ"، مشيرا إلى أن "هذه المنابر الإعلامية عليها تحري الدقة واستقصاء الأخبار قبل نشرها، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، نظرا لحساسية الموضوع".
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