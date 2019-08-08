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البحرين ترد على تصريحات إيران بشأن مؤتمر المنامة العسكري

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وأكدت الخارجية البحرينية في بيانها: "إن هذا التصريح يعكس نهج إيران الذي يتناقض تمامًا مع كل ما فيه خير وصالح دول المنطقة وشعوبها، ويعكس إصرارها الواضح على عرقلة كافة الجهود والمبادرات الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار وحرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والمنطقة بأسرها، وهي المبادرات التي لطالما استفادت منها إيران على مر العقود"، حسبما ذكر موقع الخارجية البحرينية.

© REUTERS / CAITLIN OCHS

وشدد البيان على أن "استضافة مثل هذه الاجتماعات والمؤتمرات تأتي تأكيدًا لمساعي مملكة البحرين الدؤوبة وسياستها الثابتة والمرتكزة على المشاركة الفعالة من أجل توفير كل سبل الأمن والسلام من خلال العمل الجماعي والتعاون المشترك مع الأشقاء والحلفاء والشركاء الدوليين الحريصين على الاضطلاع بمسؤولياتهم في مواجهة كافة التحديات التي تواجه هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية للعالم برمته وعلى مختلف الأصعدة".

واختتم البيان بدعوة إيران إلى وقف مثل هذه التصريحات  التي وصفها بـ"غير المسؤولة" أو إطلاق "التهديدات الجوفاء أو القيام بأي ممارسات من شأنها إثارة التوتر"، وأن تلتزم بالتهدئة احترامًا لمصالح جميع دول المنطقة وسيادتها واستقلالها وحفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

 

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