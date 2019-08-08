وأضا صالح خلال زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة، أن "مواقف الجيش ثابتة حول التمسك بالحل الدستوري"، وفقا لما نشرته صحيفة "النهار" الجزائرية.
وشدد رئيس أركان الجيش الجزائري على أن الحوار كفيل بتقديم الحلول والذهاب للانتخابات في أقرب الآجال، مشيرا إلى أنه "لا طموحات سياسية للجيش سوى خدمة الوطن، والحرص على ضمان أمنه واستقراره".
وقال إن "الجزائر القوية والمستقرة والآمنة، تزعج بعض الأطراف التي لا تبغي الخير لبلادنا، وهو ما يجعلها عرضة للطامعين والمغامرين الذين يحاولون عبثا عرقلة مسارها التطويري".
واستطرد: "لدينا كقيادة عليا المعلومات المؤكدة حول هذه المخططات المعادية، التي سبق وأن حذرنا منها ومن مخاطرها وتهديداتها".
وأوضح أن "المخططات تستغل الوضع الراهن في بلادنا، لمحاولة فرض أجنداتها والتأثير في مسار الأحداث".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان الجزائري: الإطار الدستوري الضمانة الأساسية للحفاظ على كيان الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.