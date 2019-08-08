الإمارات تغلق القضية المرفوعة ضد قطر في منظمة التجارة العالمية

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© REUTERS / Mohammed Dabbous
وقال المتحدث باسم بعثة الإمارات في جنيف: "إن سحب قطر لقرارتها التمييزية ضد المنتجات الإماراتية حقق المطلوب من الشكوى الإماراتية، وأن دولة الإمارات تحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال قامت قطر بانتهاك التزاماتها وتعهداتها ضمن منظمة التجارة العالمية مجددا"، معربا عن شكر الإمارات لمنظمة التجارة العالمية على الجهد الذي بذلته لمحاولة حل النزاع القائم، ولحرصها على احترام أعضائها لتعهداتهم.
وأشارت الوكالة الإماراتية إلى القرار القطري الذي أصدرته في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2018، بحظر توزيع وبيع جميع السلع الإماراتية بشكل أساسي في السوق القطرية، بما في ذلك سلع الصحة العام فيما يعد مخالفة صريحة لالتزامات قطر ضمن منظمة التجارة العالمية".
وكانت الإمارات قامت في يناير/ كانون الثاني الماضي، بتقديم طلب لدى منظمة التجارة العالمية لتشكيل هيئة تحكيم ضد قطر، سعيا منها لرفع، حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، فيما قالت أبو ظبي إن قطر سحبت إجراءاتها التمييزية ضد السلع الإماراتية، في مارس/ آذار الماضي.
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