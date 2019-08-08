محمد بن سلمان وبومبيو يبحثان سبل تعزيز الأمن البحري

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واشنطن: بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في اتصال هاتفي مساء الأربعاء، التصدي لأنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار، وسبل تعزيز الأمن البحري وحرية الملاحة. وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية، أن وزير الخارجية الأميركي، أجرى اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد السعودي بحثا خلاله أيضاً التحديات الإقليمية، وأعادا التأكيد على دعم جهود المبعوث الأممي باليمن مارتن غريفيث للدفع قدماً بالعملية السياسية.

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