دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة تفاقمت معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مؤخرًا، فيما تظاهر المئات منهم أمام السفارة الكندية شمال العاصمة بيروت للمطالبة بالهجرة واللجوء الإنساني. ورفع المشاركون في الاعتصام ومن بينهم لاجئون نزحوا من مخيمات سورية، يافطات توضح معاناتهم وتطالب الحكومة الكندية بقبولهم لاجئين إنسانيين. وألقت حنان فاعور كلمة باسم المعتصمين، قالت فيها ان حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تزداد صعوبة وأن هدف الإعتصام المطالبة بحق اللجوء الإنساني إلى كندا. اقرأ أيضاً : تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة في لبنان والتقت ممثلة عن السفارة الكندية بالمعتصمين وأبدت تقديرها لقدومهم الى السفارة ووعدت بنقل رسالتهم والعمل على تلبية مطالبهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر الفلسطينيون في لبنان يطرقون أبواب كندا للهجرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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