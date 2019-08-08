العثور على جثة جندي إسرائيلي بالضفة الغربية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty صورة أرشيفية للجيش الإسرائيلي

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أنه عثر على جثة المجند، البالغ من العمر 18 عاما، بين مستوطنتي أفرات ومجدال عوز، المقامتين على أراضي فلسطينية بين بيت لحم والخليل.

وأوضح أن المجند كان في المرحلة الأولى من مسار تجنيده بالجيش، في مسار خاص بالمستوطنين.

ولفت إلى أن تقديرات السلطات الإسرائيلية تشير إلى أن المجند قتل خلال ما سماه بـ"اعتداء إرهابي"، إذ تم العثور على علامات طعن على جثته.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث، وأطلقت عملية تمشيط وملاحقة واسعة.

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مقدم من: دار الأخبار

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