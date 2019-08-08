دمشق ترفض الاتفاق التركي-الأميركي وتحمّل "بعض الأكراد" مسؤوليته

دبي - بواسطة محمد فارس ​​​​​​​أبدت دمشق رفضها "القاطع والمطلق" للاتفاق الأميركي-التركي الرامي لإقامة مركز عمليات مشترك بهدف إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا، محملة بعض الأكراد "مسؤولية" ذلك، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزارة الخارجية. © Getty Images/C. McGrath Provided by Deutsche Welle

أعربت سوريا اليوم الخميس (8 آب/ أغسطس 2019) عن "رفضها القاطع والمطلق" للاتفاق الذي أعلنت عنه واشنطن وأنقرة حول "ما يسمى المنطقة الآمنة". ونقلت وكالة الأنباء السورية، "سانا"، الخميس عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين قوله إن "الجمهورية العربية السورية تعرب عن رفضها القاطع والمطلق للاتفاق، الذي أعلن عنه الاحتلالان الأميركي والتركي حول ما يسمى المنطقة الآمنة، والذي يشكل اعتداء فاضحاً على سيادة ووحدة أراضي سوريا وانتهاكاً سافراً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف المصدر أن "بعض الأطراف السورية من المواطنين الأكراد، التي ارتضت لنفسها أن تكون أداة في هذا المشروع العدواني الأميركي التركي، تتحمل مسؤولية تاريخية في هذا الوضع الناشئ وحان وقت مراجعة حساباتها والعودة إلى الحاضنة الوطنية".

وتابع المصدر: "تناشد سوريا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إدانة العدوان الأميركي التركي السافر الذي يشكل تصعيداً خطيراً وتهديداً للسلم والاستقرار في المنطقة والعالم ويطيح بكل الجهود لإيجاد مخرجاً للأزمة في سوريا".

وأعلنت تركيا والولايات المتحدة أمس الأربعاء عن التوصل إلى اتفاق بعد عدة جلسات بين مسؤولي البلدين حول إنشاء المنطقة الآمنة . وبحسب بيان: "تم الاتفاق على إنشاء مركز عمليات مشترك في أقرب وقت ممكن في تركيا، بهدف إنشاء وتنسيق وإدارة المنطقة الآمنة بشكل مشترك".

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كما اتفق الجانبان على تنفيذ التدابير الأولية بشكل عاجل لإزالة مخاوف تركيا الأمنية على حدودها الجنوبية مع سوريا. وجاء في البيان أن المنطقة الآمنة "ستكون ممر سلام وسيتم بذل جميع الجهود الممكنة من أجل عودة السوريين إلى بلدهم".

ولم يتطرق البيان الختامي إلى تفاصيل المنطقة الآمنة فيما يتعلق بعمقها والجهة التي ستتولى إدارتها، إلا أنه تطرق لإنشاء مركز عمليات مشترك لإدارة المنطقة، ما يشير إلى أنها ستخضع لإدارة الجانبين.

وتسعى تركيا لإقامة المنطقة الآمنة بعمق 32 كيلو متراً من الحدود التركية باتجاه الأراضي السورية، وتولّي السيطرة عليها، وإخراج المقاتلين الأكراد منها، بينما تريد واشنطن أن تكون المنطقة بعمق خمسة كيلو مترات دون دخول القوات التركية أو المدعومة منها.

خ.س/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)