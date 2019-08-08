دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة فيس بوك تبدأ أولى خطواتها بدمج تطبيقات المراسلة خاصتها من انستجرام

فيس بوك تعمل على تغيير نظم المراسلة في انستجرام بناء على الأسس المستخدمة في ماسنجر؛ كخطوة مبدئية لتوسيع عملية الدمج لتطبيقات المراسلة الأخرى

أعربت فيس بوك عن خطتها لدمج تطبيقات المراسلة خاصتها مع بعض البعض في بداية العام على لسان مديرها التنفيذي مارك زوكيربيرغ مع التركيز على تدعيمها جميعاً بميزة تشفير المحادثات.

لتبدأ الشركة أولى خطواتها الفعلية في عملية الدمج؛ حيث أشار تقرير لـ Bloomberg أن مهندسي فيس بوك يعملون على إعادة بناء نظام المراسلة في تطبيق انستجرام بالاعتماد على الأسس والتقنيات المستخدمة في تطبيق الماسنجر، والذي بدوره سيتيح لمستخدمي انستجرام التواصل مع نظرائهم من مستخدمين الماسنجر.

وكما أفاد المصدر فإن المسمى العام لنظام المراسلة على انستجرام سيبقى ظاهرياً كما هو ” الراسائل المباشرة”، إلإ أن التقنية وقواعد بناء المحادثة سيتبع نظام ماسنجر.

فيما لم تعلق الشركة على هذه الأنباء حتى اللحظة، سواء في قسم الانستجرام أو ماسنجر، مع العلم ان أنباء سابقة قد تحدثت على أن الشركة لن تطلق نظامها الموحد المحادثة هذا العام.

مراسلة بين جميع التطبيقات

وبهذه التقنية سيتمكن المستخدمين من تبادل الرسائل فيما بينهم بغض النظر عن التطبيق المستخدم وعدم ضرورة توافقه بين المرسل والمستقبل؛ فعلى سبيل المثال سيتمكن مستخدم انستجرام أو واتساب مستقبلاً من مراسلة صديق له على فيس بوك ماسنجر والعكس صحيح.

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ولربما أن خطة الشركة الأخيرة في إلحاق اسمها بتطبيقاتها لها دورٌ في عملية الدمج هذه، بجانب الهدف التي أشارت إليه وهو إظهارها خدماتها بشكل أوضح؛ والذي يتعلق أيضاً بالتحقيقات القضائية التي تتعرض لها الشركة من حيث قتل المنافسة وقضايا انتهاك قوانين عدم الاحتكار.

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المصدر

Bloomberg

التدوينة فيس بوك تبدأ أولى خطواتها بدمج تطبيقات المراسلة خاصتها من انستجرام ظهرت أولاً على عالم التقنية.