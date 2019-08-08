هذا الموضوع قائمة بهواتف HONOR المقرر تحديثها بواجهة EMUI 10 التي ترتكز على نظام ANDROID Q ظهر على التقنية بلا حدود.
كشف مؤخراً عن قائمة بهواتف HONOR المقرر أن تحصل على واجهة EMUI 10 أو MAGIC UI 3 التي ترتكز على التحديث المرتقب لنظام جوجل Android Q.
تعقد شركة هواوي غداً 9 من أغسطس مؤتمر المطوريين لهذا العام، حيث تستعرض العملاق الصيني الجديد من البرمجيات والأجهزة هذا العام، كما تطلق رسمياً واجهة EMUI 10 الجديدة التي تأتي بتقنيات جديدة تستعرضها هواوي خلال فعاليات المؤتمر.
ولقد أعلنت شركة Honor عن قائمة إصدارات الشركة المقرر تحديثها إلى واجهة EMUI 10 أو Magic UI 3 التي ترتكز على نظام تشغيل Android Q والتي تشمل كلاً من:
- Honor 9X Pro
- Honor 9X
- Honor 20 Pro
- Honor 20
- Honor 20i/20 Lite
- Honor View 10/Honor V10
- Honor View 20/Honor V20
- Honor 10
- Honor 10 GT
- Honor 10 Lite
- Honor Play
- Honor Note 10
- Honor 8X
- Honor 8X Max
- Honor 8C
- Honor Magic 2
- Honor 8A
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هذا الموضوع قائمة بهواتف HONOR المقرر تحديثها بواجهة EMUI 10 التي ترتكز على نظام ANDROID Q ظهر على التقنية بلا حدود.
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