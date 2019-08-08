دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع قائمة بهواتف HONOR المقرر تحديثها بواجهة EMUI 10 التي ترتكز على نظام ANDROID Q ظهر على التقنية بلا حدود.

كشف مؤخراً عن قائمة بهواتف HONOR المقرر أن تحصل على واجهة EMUI 10 أو MAGIC UI 3 التي ترتكز على التحديث المرتقب لنظام جوجل Android Q.

تعقد شركة هواوي غداً 9 من أغسطس مؤتمر المطوريين لهذا العام، حيث تستعرض العملاق الصيني الجديد من البرمجيات والأجهزة هذا العام، كما تطلق رسمياً واجهة EMUI 10 الجديدة التي تأتي بتقنيات جديدة تستعرضها هواوي خلال فعاليات المؤتمر.

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ولقد أعلنت شركة Honor عن قائمة إصدارات الشركة المقرر تحديثها إلى واجهة EMUI 10 أو Magic UI 3 التي ترتكز على نظام تشغيل Android Q والتي تشمل كلاً من:

Honor 9X Pro

Honor 9X

Honor 20 Pro

Honor 20

Honor 20i/20 Lite

Honor View 10/Honor V10

Honor View 20/Honor V20

Honor 10

Honor 10 GT

Honor 10 Lite

Honor Play

Honor Note 10

Honor 8X

Honor 8X Max

Honor 8C

Honor Magic 2

Honor 8A

المصدر

هذا الموضوع قائمة بهواتف HONOR المقرر تحديثها بواجهة EMUI 10 التي ترتكز على نظام ANDROID Q ظهر على التقنية بلا حدود.