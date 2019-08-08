حماس تُشيد بـ "قتل" جندي إسرائيلي جنوبي الضفة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، بالعملية التي قُتل فيها جندي إسرائيلي، في منطقة مستوطنات غوش عتصيون، قرب مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.

وقالت الحركة، في بيان تلقّت "الخليج 365" نسخة منه:" نحيي أبناء شعبنا الأبطال المقاومين، منفذي العملية البطولية التي قُتل فيها جندي من جيش الاحتلال، كان يتلقى التعليم في كلية عسكرية تُخرِّجُ المتطرفين الذين يحملون عقائد تلمودية توراتية لقتل أبناء شعبنا والاستيلاء على أرضه".

وأضافت إن "المقاومة في الضفة أصيلة، وتأتي ردا على انتهاك المقدسات والبيوت، وتشريد مئات العائلات بقرار من حكومة الاحتلال بتفريغ المدينة من أهلها".

وفي وقت سابق، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش، في بيان، إنه تم العثور على الجندي في منطقة مستوطنات غوش عتصيون، مشيرا إلى أن التقديرات تفيد بأنه قٌتل على يد فلسطينيين.

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