تحييد اثنين من مخططي الهجوم على موظف القنصلية التركية بأربيل

أنقرة/ الخليج 365

أسفرت عملية عسكرية واستخباراتية عن تحييد اثنين من المشاركين في التخطيط للهجوم على موظف القنصلية التركية لدى مدينة أربيل العراقية عثمان كوسه.

وقالت مصادر أمنية تركية للأناضول الخميس، إن جهاز الاستخبارات والجيش نفذا في 30 يوليو/ تموز الماضي عملية دقيقة في منطقة "كارا" شمالي العراق.

وأشارت المصادر إلى أن العملية استهدف سيارة كانت تقل الإرهابيين "حاجي كورهان" المدرج على "القائمة الزرقاء" للمطلوبين في تركيا، و"متين أكغون".

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وتمكنت القوات التركية من تحييد "كورهان"، وهو أحد قيادات ما يُعرف بـ"صقور حرية كردستان" ويلقب بـ"بوتان"، ومساعده "أكغون" الملقب بـ"كيندال".



المصادر كشفت أن "حاجي كورهان" من مواليد 1976 كان من بين أكثر العناصر التي يثق فيها القيادي لدى منظمة "بي كا كا" الإرهابية "مراد قره يلان".

وفي 17 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الخارجية التركية، عبر بيان، أن هجوما مسلحا غادرا استهدف موظفين في القنصلية التركية، أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في أربيل؛ ما أدى إلى استشهاد أحدهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.