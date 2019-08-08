الجيش الإسرائيلي يداهم بلدات فلسطينية جنوبي الضفة

بيت لحم/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

قال شهود عيان، إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، تنفذ عملية بحث وتنقيب، في عدد من البلدات الفلسطينية، جنوبي الضفة الغربية، عقب مقتل جندي إسرائيلي، في منطقة مستوطنات غوش عتصيون، قرب بيت لحم.

وأضاف الشهود، لوكالة الخليج 365، إن قوات كبيرة من الجيش داهمت بلدة بيت فجّار جنوبي بيت لحم، وفتشت محال تجارية ومنازل، وصادرت أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة، وحققت ميدانيا مع عدد من السكان.

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وأشار الشهود إلى أن الجيش الإسرائيلي نصب حواجز عسكرية على مداخل بلدات بيت عينون، والعروب، والشيوخ، وسعير.

وأخضع الجيش الإسرائيلي مركبات فلسطينية للتفتيش، ودقق في البطاقات الشخصية للركاب.

وفي وقت سابق، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش، في بيان، إنه تم العثور على الجندي في منطقة مستوطنات غوش عتصيون، مشيرا إلى أن التقديرات تفيد بأنه قٌتل على يد فلسطينيين.

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