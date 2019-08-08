"البغدادي" يرشح عراقياً من الموصل خلفًا له لقيادة "داعش"

بغداد (العراق)/ عامر الحساني/ الخليج 365

ذكر الإعلام المحسوب على تنظيم "داعش" الإرهابي، أن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، رشّح العراقي عبد الله قرداش، "خليفةً" له.

وذكرت "وكالة أعماق" الذراع الإعلامية لـ"داعش" في خبر مساء الثلاثاء، أن "البغدادي"، رشح التركماني الأصل عبد الله قرداش، من قضاء تلعفر غرب الموصل "لرعاية أحوال المسلمين"، وفق تعبيره.

من جانبه، قال الخبير الأمني العراقي فاضل أبو رغيف، في تغريدة له على تويتر، إن خليفة البغدادي، كان معتقلا في سجن "بوكا" (بمحافظة البصرة)، وسبق أن شغل منصب شرعي عام لتنظيم القاعدة، وهو خريج كلية الإمام الأعظم في مدينة الموصل.

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وأضاف "أبو رغيف" أن "قرداش" كان مقرباً من القيادي أبو علاء العفري (نائب البغدادي والرجل الثاني في قيادة داعش، وقتل عام 2016)، "وكان والده خطيباً مفوّها وعقلانيا".

وأشار أن "قرداش" اتسم بالقسوة والتسلط والتشدد، وكان أول المستقبلين للبغدادي إبان سقوط الموصل.

ونهاية يوليو/تموز الماضي، قال رئيس "خلية الصقور" التابعة للداخلية العراقية، أبو علي البصري، إن "البغدادي" موجود في سوريا، وأجرى تغييرات لتعويض الإرهابيين الذين قُتلوا خلال السنوات الماضية.

وذكر "البصري" أن البغدادي يعاني من شلل في أطرافه بسبب إصابته بشظايا صاروخ في العمود الفقري خلال عملية لخلية الصقور بالتنسيق مع القوت الجوية أثناء اجتماعه بمعاونيه في منطقة "هجين" جنوب شرقي محافظة دير الزور السورية، قبل تحريرها عام 2018.

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