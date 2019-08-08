"الداخلية" العراقية تعلن القبض على العقل المدبر لهروب 14 موقوفا

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، القبض على العقل المدبر لعملية هروب 14 مدانا ومحكوما، فروا من مركز للشرطة شرقي بغداد مطلع الأسبوع الجاري، وطرد 8 ضباط ومنتسبين من الخدمة على خلفية الحادثة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، اطلعت عليه الخليج 365، إن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات، ألقت فجر الخميس، القبض على العقل المدبّر لعملية هروب موقوفي سجن مركز القناة ببغداد".

وعلى صعيد متصل، قال المتحدث باسم الداخلية اللواء سعد معن، في بيان آخر، إن "محكمة قوى الأمن الداخلي أصدرت قرارا بشأن المدانين في قضية هروب الموقوفين".

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وأضاف أن "القرار تضمن طرد خمسة ضباط وثلاثة منتسبين من الخدمة على خلفية هروب الموقوفين".

والأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية القبض على ثامن سجين هارب، من أصل 14 مدانا ومحكوما، ممن فروا من مركز الشرطة شرقي بغداد.

وأضافت أن "الجهود ما زالت مستمرة لإلقاء القبض على الهاربين الآخرين"، موضحة أن "العدد المتبقي من الهاربين هو 6 فقط".

وعقب عملية الهروب، أقال وزير الداخلية قائد شرطة بغداد ياسين طاهر الياسري، فيما أوقفت السلطات القضائية 5 ضباط و8 منتسبين.

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