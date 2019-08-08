توقعات #الأرصاد: هطول #أمطار متفرقة على #مكة والمشاعر المقدسة

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صحيفة الخليج الالكترونية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ازدياد كمية الأمطار من متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة كثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق عسير وجازان والباحة، قد تؤدي إلى جريان السيول.
وقالت “الأرصاد”: تشير التوقعات إلى هطول أمطار متوسطة على مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر، ولا يُستبعد تأثر الأجزاء الساحلية من المنطقة.
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