البحرين: تصريحات #إيران حول مؤتمر المنامة العسكري تعكس نهجها المزعزع لأمن المنطقة

صحيفة الخليج الالكترونية قالت الخارجية البحرينية، منذ قليل، إن تصريحات إيران حول مؤتمر المنامة العسكري تعكس نهجها المزعزع لأمن المنطق. @alkhaleeg

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