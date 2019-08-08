- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
وصل 8 بريطانيين إلى السعودية على متن دراجات هوائية بعد أن قطعوا رحلة استغرقت شهرين لأداء فريضة الحج، في إطار حملة لجمع مليون جنيه إسترليني للشعب السوري.
وقطع الحجاج البريطانيون مسافة 6500 كيلو متر على درجات هوائية بعد أن مروا بـ17 دولة للوصول إلى المملكة العربية السعودية، في رحلة استغرقت شهرين.
وتأتي هذه الرحلة في إطار حملة يقوم بها المشاركون لدعم الشعب السوري، وفقا لحساب الحملة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وفي وقت سابق، أعلنت السعودية وصول أكثر من مليون ونصف المليون شخص، إلى البلاد لأداء مناسك الحج.
كانت هذه تفاصيل خبر دعما للشعب السورى.. بريطانيون يحجون إلى #المملكة بالدراجات الهوائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.