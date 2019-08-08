هذه تفاصيل دفعة أغسطس من #حساب_المواطن.. 2.6 مليار للمستفيدين و14.5 مليون تعويضات

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضح حساب المواطن أن المبالغ المودعة في حسابات المستفيدين للدفعة 21 بلغت 2.6 مليار ريال ، وبدأ الحساب اليوم في إيداع دفعة شهر أغسطس ل 12.5 مليون مستفيد شملهم الدعم .

وكشف حساب المواطن أن مبالغ تعويضات الدفعة السابقة بلغت 14.5 مليون ريال.

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ويواصل البرنامج إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس، والذي بدأ خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس وذلك قبل يومين من الموعد المقرر شهرياً وهو اليوم العاشر من كل شهر بمناسبة عيد الأضحى.

ويشمل الإيداع الذي بدأ اليوم جميع المستفيدين المكتملة طلباتهم، ويستمر حتى نهاية اليوم الخميس.