استئصال تكيس حوصلي من حنجرة حاج ماليزي ستيني

الخليج - زينة الفدح

نجح فريق من الصحة بقسم جراحة اورام الرأس و الرقبة بمركز صحة الرأس و العنق وقاع الجمجمة بمدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة بإنهاء معاناة حاج ماليزي في الثامنة و الستين من عمره كان يعاني من كيس حوصلي في الحنجرة يؤثر على مجرى الهواء و التنفس و نبرة الصوت.

وتم استقبال الحاج بعد احالته خلال وقت وجيز حيث تم اخضاعه للفحص و المعاينة و أخذ التاريخ المرضي و اجراء الإسعافات الأولية للمجرى الهوائي بدقة و مهارة مهنية عالية حيث كان الحاج يعاني من تغير في الصوت مع ضيق في التنفس بلغ ذروته في الأيام العشر الأخيرة و خصوصا أثناء الطواف.

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وقام الفريق الطبي بعمل أشعة مقطعية للعنق و فحص الحنجرة بأحدث تقنيات مناظير الحنجرة المرنة و اجراء فحوصات ما قبل الجراحة والتي اظهرت نتائجها وجود تكيس حوصلي بمجرى التنفس، تقرر معها اجراء جراحة تخصصية و قام فريق جراحة اورام الرأس و الرقبة بعمل جراحة ميكروسكوبية دقيقة بالمنظار الحنجري المباشر لاستئصال التكيس الحوصلي الحنجري و دون أية مضاعفات بفضل الله و رعايته.

و قد خرج المريض من المدينة الطبية خلال أقل من ثمانية و أربعون ساعة من وصوله للمستشفى وهو يتمتع بصحة وعافية وانضم الى حملته لاكمال نسكه بيسر وسهولة.

ويترجم تلك النجاحات حرص وزارة الصحة في تهيئة المرافق الصحية منذ وقت مبكر وتأمين جميع احتياجاتها من الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية ودعمها بالكوادر الطبية والقوى العاملة بمختلف فئاتهم والذي يأتي ضمن اهتمام حكومتنا الرشيدة والتي سخرت جميع الإمكانات والتجهيزات لخدمة وراحة ضيوف الرحمن من داخل المملكة وخارجها، ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وولي عهده الأمين وحرصهم على بذل كل الجهود لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، بما يكفل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم لاتمام نسكهم وحجهم.