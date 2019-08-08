دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواتف Galaxy Note 10 تأتي هذا العام بإصدار جديد من لعبة Call of Duty مثبت مسبقاً ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد سامسونج لإطلاق كلاً من هاتفي Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Plus هذا العام مع إصدار جديد من لعبة Call of Duty، حيث تأتي اللعبة مثبتة مسبقاً على الإصدارات الجديدة.

قد لا تكون هواتف Note مخصصة للألعاب من الدرجة الأولى، إلا أن سامسونج مستمرة في دعم مستخدمي سلسلة Note بتجربة مميزة في الألعاب الجديدة على هواتفها، فبعد أن قدمت العام الماضي لعبة Fortnite للمرة الأولى على هاتف Galaxy Note 9، تقدم هذا العام أيضاً لعبة Call of Duty لمستخدمي هواتف Galaxy Note 10.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة اليوم عبر SamMobile، حيث أشير إلى أن سامسونج تقدم للاعبين هذا العام إصدار جديد من لعبة Call of Duty المخصصة للأجهزة المحمولة والتي لم يكشف عنها رسمياً حتى الآن، إلا أنها تأتي مثبته مسبقاً على هواتف Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Plus.

Advertisements

ومن المقرر أن تتوفر اللعبة على جوجل بلاي لاحقاً في كلاً من كندا وأستراليا في البداية، حيث يمكن للمستخدمين التسجيل الآن لتلقي اللعبة عند وصولها في هذه المناطق، أيضاً من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن إطلاق الإصدار الجديد من لعبة Call of Duty المخصصة للأجهزة المحمولة سيتزامن مع إطلاق هواتف Galaxy Note 10 في الأسواق في 23 من أغسطس.

أيضاً من المنتظر الكشف عن تفاصيل أخرى حول هذا الإصدار من لعبة Call of Duty، وما إذا كانت ستقدم حصرياً لفترة محدودة لمستخدمي هواتف Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Plus.

المصدر

هذا الموضوع هواتف Galaxy Note 10 تأتي هذا العام بإصدار جديد من لعبة Call of Duty مثبت مسبقاً ظهر على التقنية بلا حدود.