العراق: السيطرة على معلومات ووثائق بحوزة «داعش»

دبي - بواسطة محمد فارس فرغت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي من مناقشة مشروع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق تمهيدا لإحالته للبرلمان فيما دعا النائب عن كتلة صادقون حسن سالم إلى الإسراع في إقرار قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق، مطالبا باستدعاء السفير الأمريكي في بغداد ردا على تصريحاته الأخيرة.

وقال سالم في بيان له أمس (الأربعاء) إن «كلام السفير الأمريكي معني به الخونة والعملاء والفاسدين الذين باعوا العراق لقاء المناصب والأموال».

ودعا سالم الوطنيين إلى «بيان موقفهم من هذه التصريحات المذله والمهينة»، مطالبا الحكومة والخارجية ببيان موقفها من خلال رفضها لهذه التصريحات قولاً وفعلاً واستدعاء السفير الأمريكي.

وطالب سالم الكتل الوطنية ورداً على هذه التصريحات الإسراع بتشريع قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق.

من جهة ثانية، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية أمس الأربعاء، اختراق وتفكيك إرهابية وتحصل على وثائق مهمة بحوزتهم أيمن الموصل.

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مقدم من: دار الأخبار

وقالت المديرية في بيان، إنه «بعملية نوعية جريئه ومعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى وبالتعاون مع استخبارات فوج المغاوير وفصيل استطلاع القيادة من اختراق وتفكيك خلية إرهابية في حي الكرامة بالجانب الأيمن من الموصل».

وأضافت أن «المفارز تمكنت من القبض على جميع عناصر الخلية الذين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية»، لافتا إلى أنه «تم ضبط بحوزتهم بطاقات ذاكرة تحوي على معلومات ووثائق مهمة إضافة إلى كتب تروج للفكر الداعشي».