مفقودون منذ غزو الكويت... بغداد تسلم رفات كويتيين أسرى لبلادهم  

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، وقالت: "الكويت تسلمت رفات أسرى ومفقودين من العراق"، مشيرة إلى أن ذلك يعد تمهيدا لإجراء عمليات المطابقة والتعرف على الرفات لتحديد هوياتهم.

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ولفتت إلى أن عملية التسليم تمت عبر منفذ العبدلي الحدودي مع العراق، مشيرة إلى أن مسؤولين من الجانبين الكويتي والعراقي كانوا موجودين خلال العملية.

وأعلن العراق، يوم 2 أغسطس/آب، العثور على رفات المفقودين الكويتيين، منذ الحرب التي شنها رئيس النظام السابق، صدام حسين، مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، التعرف على رفات 32 أسيرا كويتيا، وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان، يوم 3 أغسطس/آب: "إن الفريق الفني العراقي المعني بملف الأسرى والمفقودين الكويتيين تمكن وبالتعاون مع بعثة الصليب الأحمر من العثور على مقبرة جماعية في محافظة المثنى في السادس من مارس / آذار الماضي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

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وكانت المقبرة تضم 46 رفاتا وقد كشفت النتائج الأولية للتحليل الجيني عن أن 32 منها تعود لمفقودين كويتيين. وأكد أن وزارة الخارجية العراقية ستعمل مع الجانب الكويتي على نقل الرفات إلى الكويت، وتقديم كل الدعم المناسب لتيسير الأنشطة المقبلة.

وشدد المتحدث على التأكيد على اهتمام بلاده بإنهاء "آثار المأساة الإنسانية التي تعرض لها الأشقاء الكويتيون إبان الاجتياح الصدامي لبلادهم في عام 1990 والتوصل إلى مصير الأسرى والمفقودين الكويتيين".

وأكد أن العراق لن يدخر جهدًا من أجل تحديد مصير باقي المفقودين، وما تم اكتشافه أخيرًا يدل على استمرار الجهود التي أدت إلى التوصل إلى معلومات تتعلق بهذه الرفات عادا ذلك تقدمًا ملموسًا في طريق إنهاء هذا الملف.