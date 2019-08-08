بعد التفجير الإرهابي… رسالة من أمير الكويت إلى الرئيس الأفغاني 

وقتل ما لا يقل عن 18 شخصا وجرح أكثر من 100 شخص آخرين، في انفجار، وقع أمس الأربعاء، في العاصمة الأفغانية كابول.

© Sputnik . Jak

وأعرب أمير الكويت في رسالته عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع، الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وأكد صباح الأحمد موقف الكويت الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره، معربا عن تمنيه للمصابين بالشفاء والعافية.

Advertisements

وأفادت وسائل إعلام أفغانية بأن حركة طالبان تبنت الانفجار، وتقول إنها استهدفت مركزا للتجنيد تابعا للقوات الأمنية.

وقالت الفرقة "209 شاهين" التابعة للجيش الوطني الأفغاني في بيان، أمس الأربعاء: "إن اثنين من الانتحاريين المحتملين قتُلا عند البوابة الأولى لمعسكر كيلاجاي بولاية بغلان في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد أن تعرفت عليهما قوات الأمن وبدأت في إطلاق النار عليهما".

وتشهد أفغانستان، خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعا ملحوظا في وتيرة أعمال العنف والمعارك بين القوات الأمنية وحركة طالبان، ونشاطا ملحوظا من جانب تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) الذي تبنى مسؤولية اثنين من التفجيرات الثلاثة في كابول، الخميس الماضي، الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 11 شخصا، وإصابة العشرات.