لماذا أعلنت 3 دول عربية الإثنين عيد الأضحى؟.. رئيس البحوث الفلكية يوضح

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

يحتفل معظم العالم العربي بعيد الأضحى المبارك يوم الأحد المقبل، وهناك عددا من الدول يخالف هذا الموعد، إذ تحتفل هذه الدول بعيد المسلمين الأكبر يوم الإثنين.

وأعلنت 20 دولة عربية أن الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى سيكون يوم الأحد 11 أغسطس الجاري، منها، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني".

وعلى النقيض، أعلنت 3 دول أول أيام العيد يوم الإثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب، وآخرهم كانت موريتانيا.

الإثنين المقبل.. أول أيام عيد الأضحى في 3 دول عربية

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لـ"الوطن"، إن اختلاف موعد عيد الأضحى في الدول العربية غير مبرر.

وقال القاضي إن هلال ذي الحجة تحديدا كان فيه فترة مُكث، وهي فترة مكوث الهلال في السماء بعد الغروب، تصل إلى 30 دقيقة في معظم الدول العربية، "لذلك لا أرى أي مبرر في أن يخالف موعد العيد في هذه الدول، لكن طبعا ما أقدرش أتكلم عن حيثياتهم".

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وأضاف القاضي أن هناك تواصلا بين المعهد القومي للفلك في مصر ومرصد جامعة القاضي عياض المغربية، والحسابات الفلكية عندهم تؤكد أن العيد يوم الأحد، "القرار بشأن بداية الشهر العربي للأسف مش للمعهد أو المرصد، في الغالب بيطلع من مؤسسة دينية".

وتابع رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية: "اللي بيحصل إنه ممكن يبقى الهلال اتولد وفي فترة مكث ولكن بيتعذر الرؤية، ومعظم دور الإفتاء في الدول العربية بتعتمد على الرؤية بالعين المجردة".

وأوضح القاضي أن هناك محاولات حثيثة من المراكز العلمية في هذا الشأن "بنقول لهم إن في حسابات فلكية وتكنولوجيا وتلسكوبات ناخد بها، ولكن معظمهم بيميل لرأي العين المجردة، لذلك إذا تعذر الرؤية بياخدوا قرار إكمال عدة الشهر، وبالتالي بيحصل فرق في اليوم دا من دولة لدولة".

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