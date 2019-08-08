متحدث الجيش: مقتل جندي إسرائيلي طعنا جنوبي الضفة الغربية

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365
قال متحدث عسكري إسرائيلي إنه تم صباح اليوم العثور على جثة جندي إسرائيلي، 18 عاما، مقتولا بعد طعنه بسكين جنوبي الضفة الغربية.
وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش، في بيان، إنه تم العثور على الجندي في منطقة مستوطنات غوش عتصيون، قرب بيت لحم.
وأضاف" تشير التقديرات الى انه قتل باعتداء إرهابي حيث تم العثور على إشارات الطعن على جثته.".
وأشار إلى إطلاق تحقيق مشترك مع جهاز الأمن العام " الشاباك" حول الحادث.
بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، "تم إطلاعنا هذه الصباح على وقوع عملية طعن إرهابية خطيرة" ملوحا بملاحقة المهاجم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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