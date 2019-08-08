الولايات_المتحدة: دعوة إلى حوار مباشر بين #الهند و #باكستان

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الخليج - واس
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أنها تدعم الحوار المباشر بين الهند وباكستان بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه، داعية إلى الهدوء وضبط النفس مع تصاعد النزاع.
وقال بيان للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ” ما زلنا ندعم الحوار المباشر بين الهند وباكستان بخصوص كشمير والقضايا الأخرى محل الاهتمام”.
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