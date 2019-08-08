ما السبب؟.. #أمريكا ترفع مستوى التحذير بشأن السفر إلى #هونج_كونج

صحيفة الخليج الالكترونية

رفعت الولايات المتحدةمستوى التحذير بشأن السفر إلى هونج كونج وحثت المسافرين على توخي المزيد من الحذر في المنطقة بسبب ما وصفتها باضطرابات أهلية بعد شهور من الاحتجاجات التي شابها العنف في بعض الأحيان.

وتشهد هونج كونج منذ شهور احتجاجات بدأت بمعارضة مشروع قانون لتسليم المشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم اتخذت السلطات قرارا بتعليقه، لكنها تحولت إلى تحدٍ مباشر لحكومة الرئيسة التنفيذية كاري لام ومطالبات بديمقراطية كاملة.

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وقال التنويه الذي نشر على الموقع الالكتروني للقنصلية الأمريكية العامة لهونج كونج ومكاو يوم الأربعاء “امتدت الاحتجاجات والمواجهات إلى أحياء غير تلك التي سمحت الشرطة فيها بالمسيرات”.

إضافةً إلى أن “تلك المظاهرات، التي يمكن حدوثها دون إشعار أو بعد إشعار قصير، من المرجح أن تستمر”، وتم رفع التحذير إلى المستوى الثاني بين أربعة مستويات.