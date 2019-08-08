شكرا لقرائتكم «التحالف»: نرفض أحداث عدن ولن نسمح بالعبث بمصالح الشعب اليمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 8 ساعات في 8 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 8 أغسطس 2019 / 02:59

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن القيادة المشتركة للتحالف تتابع وبقلق تطور الأحداث بالعاصمة الموقتة عدن.



وأكد العقيد المالكي في بيان صحافي اليوم (الخميس)، رفض قيادة القوات المشتركة للتحالف القاطع لهذه التطورات الخطيرة، مشدداً على أنها لن تقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني.

ودعا كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة وارهاصاتها، «وخاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من مليشيا الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية كتنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين والذين أوقدوا نار الفتنة والفرقى بين أبناء الشعب اليمني».