شكرا لقرائتكم الكعبي: جوهر مساعداتنا خلق جسر عبور بين الشعوب والحضارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 10 ساعات في 8 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 7 أغسطس 2019 / 20:08

وقعت ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية" في سفارة دولة الامارات العربية المتحدة في لبنان مع جمعية برباره نصار، إتفاقية لتنفيذ دورات علاج بالفنون لمرضى السرطان.



وللمناسبة، افتتح السكرتير الأول في السفارة فهد الكعبي الدورات في مقر الجمعية في الأشرفية، في حضور رئيسها هاني نصار وأعضاء مجلس الأمناء: الأميرة حياة أرسلان، الدكتور فادي نصر والدكتور طلال مقدسي ومشاركة عدد من المدربين والمتطوعين والمرضى وعائلاتهم.

وهذه الدورات التي سبق وتم توقيع اتفاقية دعم وتعاون في شأنها، تأتي إستكمالا لمبادرات "عام التسامح" التي تهدف إلى زرع الأمل في نفوس المرضى والمصابين، بهبة مقدمة من مؤسسة "خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية" وبإشراف "ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية".

نصار يشكر دعم الإمارات

وبعد قص الشريط، كانت كلمة لرئيس الجمعية، توجه فيها بالشكر إلى "دولة الإمارات وسفيرها في لبنان الدكتور حمد سعيد الشامسي على الدعم المتواصل والمساهمة في تحقيق هذا المشروع، كما حيا جهود المدربين والمتطوعين الذين سيكون لهم دور طوال مدة الدورة التي تستغرق 3 أشهر ولاسيما جمعية pink steps التي ستعطي قيمة مضافة للمشروع".

وتحدث عن اهمية هذه النشاطات والدورات خاصة أنها تستكمل ما قامت به الجمعية في شباط (فبراير) لمناسبة اليوم العالمي لمرض السرطان، حيث "أقمنا معرضا توعويا حول الامراض السرطانية وقد تعاونا مع عدة جمعيات وجامعات ومستشفيات واطباء الامراض السرطانية وتعلمنا أن الشخص الذي يتخطى المرض يكون لديه القدرة على بث روح الايجابية".

...ومقدسي يرحب بنشاط السفارة

من جهته قال مقدسي الذي رحب بدولة الامارات وسفارتها ونشاطاتها المستمرة: "نجتمع اليوم لأمر نبيل وهو وقوف الانسان إلى جانب أخيه الآخر، وان المساعدة التي يمكن ان نقدمها ولو ضمن قدراتنا تهدف لبث حب الحياة ومساعدة الانسان كي يناضل من اجل المحافظة على حياته والانتصار على المرض، خاصة انه بات يتفشى بشكل مريع".

Advertisements

الكعبي: الشيخ زايد كان المستثمر الأول في الإنسانِ

أما الكعبي فأشار إلى أن "التعاون أساس النجاح وهذا ما عهدناه بجمعية "بربارة نصار" التي رفعت شعار الإنسانية، شعار تبنته الإمارات منذ أيام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي كان المستثمر الأول في الإنسانِ والمحارب الشغوف عن حقوقه وأحلامه وما بدأه الوالد المؤسس من أعمال خير بارقة جابت مختلف أنحاء العالم تبنته قيادتنا الحكيمة". ولفت إلى أن "زرع بذور الأمل هو معجزة في حد ذاتها والانسان هو الركيزة الاساس لبناء المجتمعات وتقدمها وتطورها، ووجودكم اليوم جميعا يكرس رسالة من هذه الرسائل بأن تخطي الاوجاع ممكن وإن رحلة الشفاء تحتاج إلى بلسمة مؤمنين ومسعفين خيرين نذروا حياتهم للواجب الاخلاقي والمهني والانساني، من أجل الانتصار على المرض بالفنون التي تشكل غذاء روحيا ونفسيا مهما".

وتابع: "لقد إرتأينا هذا العام رفع شعار "عام التسامح" وتكريسه واقعا ملموسا لأننا نؤمن بأن يد العطاء تبني وأن التسامح هو لصالح البشرية جمعاء على اختلافها وتنوعها. وهذا ما نسعى إليه عبر النشاطات والمشاريع التي ندعمها على مدار العامِ من خلال "ملحقية الشؤون الانسانية والتنموية"، وقد نجحنا بفضل الله بتحقيق نقلة نوعية وترك أثر طيب في النفوس وهذه هي رسالة دولتنا التي باتت لها أيادٍ بيضاء في أكثر من 120 دولة حول العالم، من بينها 48 دولة من الدول الأقل نموا".

ولفت الكعبي الى أن "جوهر المساعدات الخارجية الإماراتية يكمن في تعزيز فرص الدول المستفيدة للتغلب على الفقر، وتحسين الأوضاع المعيشية نحو الاستقرار والسلام، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. والأهم من ذلك كله خلق جسر عبور بين مختلف الشعوب والحضارات".

أرسلان تشيد بدور الإمارات ومساعيها الانسانية

بدورها، أشادت الأميرة أرسلان بدور الإمارات قائلة: " قلة قليلة من اللبنانيين لا يعلمون خير الامارات ومساعيها الانسانية وجمعيتنا استفادت من اهتمام الدولة التي بفضلها استطاعنا تحقيق مشاريع مهمة".

وبعدها تم تقديم درع الجمعية إلى الكعبي عربون شكر على تبني الامارات المشاريع الانسانية والخيرية، ثم شرح المدربون تفاصيل عن الدورة وتحدث المرضى عن رحلتهم مع هذا المرض ودور جمعية "بربارة نصّار".

والدورة تشمل 50 مصابا من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين لاسيما أولئك الذين يعانون من حالة إجتماعية وإقتصادية صعبة جراء الأوضاع الراهنة، وستنفذ بمعدل ستة ساعات اسبوعيا عبر إقامة ورش تشمل الفنون التشكيلية المتنوعة مثل الرسم والتلوين، الأشغال اليدوية والحرفية كما بعض الفنون الموسيقية وذلك باعتبار أن أوضاع المرضى وعائلاتهم النفسية بحاجة إلى هذا النوع من الفنون الجميلة التي تساعدهم على تخطي الصعاب والتمسك بالأمل كسبيل وحيد للتغلب على المرض والآثار الناجمة عنه.