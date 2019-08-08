"مركز عمليات" تركي - أميركي شمال سورية

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محمد عثمان - الرياض - اسطنبول - أ ف ب | منذ 11 ساعة في 8 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 8 أغسطس 2019 / 03:57

أعلنت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، أن أنقرة اتفقت مع واشنطن على اقامة مركز عمليات مشترك لإدارة التوترات بين المسلحين الأكراد والقوات التركية في شمال سورية.



وجاء في بيان للوزارة أن الجانبين اتفقا على "تطبيق أولى الإجراءات الهادفة إلى تبديد المخاوف التركية من دون تأخير. وفي هذا الإطار إنشاء وبسرعة مركز عمليات مشترك في تركيا لتنسيق وإدارة تطبيق منطقة آمنة بالاشتراك مع الولايات المتحدة".

وجاء في بيان للوزارة أن الجانبين اتفقا على "تطبيق أولى الإجراءات الهادفة إلى تبديد المخاوف التركية من دون تأخير. وفي هذا الإطار إنشاء وبسرعة مركز عمليات مشترك في تركيا لتنسيق وإدارة تطبيق منطقة آمنة بالاشتراك مع الولايات المتحدة".

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