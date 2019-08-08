باكستان تطرد سفير الهند وتجمّد التبادل التجاري

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محمد عثمان - الرياض - إسلام آباد - أ ف ب | منذ 12 ساعة في 7 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 7 أغسطس 2019 / 19:04

طردت باكستان السفير الهندي وجمّدت تبادلها التجاري مع نيودلهي، بعد إلغائها الحكم الذاتي الدستوري لإقليم كشمير المتنازع عليه.



وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي: "سنستدعي سفيرنا من نيودلهي ونعيد سفيرهم". وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي: "سنستدعي سفيرنا من نيودلهي ونعيد سفيرهم". في الوقت ذاته، أعلنت الحكومة الباكستانية تجميد التجارة مع الهند، في خفض للعلاقات الديبلوماسية بين البلدين، علماً أن إسلام آباد لوّحت بإحالة الملف إلى مجلس الأمن.



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