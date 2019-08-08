"المطارنة الموارنة": حل الأزمة يحتّم عودة الحكومة إلى الالتئام ومعالجة ملف قبرشمون مع القضاء المختص بعيدا من التسييس

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محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 12 ساعة في 7 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 7 أغسطس 2019 / 19:04

لفت المطارنة الموارنة "انتباه المسؤولين في الدولة إلى أن حل هذه الأزمة الراهنة والتي طالت كثيرا، يحتم على الحكومة اللبنانية تجاوز الخلافات السياسية بين أعضائها، والعودة إلى الالتئام من أجل بت مسألة قطع الحساب للأعوام المنصرمة، وتحريك عجلة الإقتصاد الإنتاجي من خلال شفافية الدولة وديناميتها، وتسهيلاتها الأمنية والإدارية والمالية المتنوعة".



وكان البطريرك الماروني بشارة الراعي ترأس في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، اجتماع مجلس المطارنة الشهري الذي تم خلاله عرض مجمل الشؤون الوطنية والكنسية، اضافة الى "الوضع الاقتصادي المتردي والشلل الحاصل في مؤسسات الدولة نتيجة التجاذبات والخلافات السياسية". وكان البطريرك الماروني بشارة الراعي ترأس في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، اجتماع مجلس المطارنة الشهري الذي تم خلاله عرض مجمل الشؤون الوطنية والكنسية، اضافة الى "الوضع الاقتصادي المتردي والشلل الحاصل في مؤسسات الدولة نتيجة التجاذبات والخلافات السياسية". وأثنى الآباء في بيان على "منتدى بكركي الاقتصادي الاجتماعي الذي عقد في الصرح البطريركي في 2 و3 آب (أغسطس) الجاري. وقد نظمته المؤسسة البطريركية المارونية العالمية للإنماء الشامل، وشارك فيه حوال 250 شخصا من لبنان ومختلف بلدان الانتشار. وكان موضوعه: "معا نجذر شبيبتنا". وتدارسوا فيه السبل لخلق فرص عمل لشبابنا انطلاقا من المشاريع الاقتصادية المنتجة، والتكنولوجيات الإنمائية الجديدة، وأصدروا بيانا في شأنها. وأملوا "لو أن المجلس النيابي صحح عند إقراره قانون الموازنة العامة، العيوب والنواقص الاقتصادية والمالية، عملا بالنهج السياسي الصحيح المبني على خدمة الصالح العام". Advertisements وحيا الآباء "القمة الروحية المسيحية الإسلامية التي انعقدت في 30 تموز(يوليو) الماضي في دار طائفة الموحدين الدروز، مؤيدين مواقفهم فيها، ولا سيما بيانهم الختامي الذي شدد على ثبات الصيغة اللبنانية "الإنسانية الراقية"، وحذر من الإساءة إلى العيش المشترَك، وشدد على ضرورة التمسك بالثوابت الدستورية. وهم يدعون القيادات السياسية والمجتمع الأهلي إلى الإلتفاف حول المؤسسات الرسمية والعمل بأحكام الدستور والميثاق وإطلاق خطة نهوضٍ شاملة للوطن". وعبروا عن "استيائهم الشديد لحادثة قبرشمون المؤسفة التي أدت إلى تعطيل عمل الحكومة. فانقطعت عن الاجتماعات منذ شهر ونصف الشهر، مع كل تداعيات هذا الانقطاع سياسيا وأمنيا واقتصاديا". وناشدوا الحكومة بوصفها السلطة الإجرائية، "معالجة هذه القضية مع القضاء المختص، بعيدا من أي تسييس". وذكروا بأن "خطوة المصالحة التاريخية تلقي على قيادات الجبل وأهاليه مسؤولية تحصيلها بمقومات العيش معا، والتشارك في الواجبات والحقوق على قدم المساواة. وهم لذلك يأملون بترجمة الاختلاف توافقا سريعا وبدء إجراءات ميدانية تشاركية ملموسة، تأكيدا لنموذجية الجبل على الصعيد الوطني المرتجى". وأبدى الآباء "استغرابهم الشديد للحملة على الدولة اللبنانية من اللاجئين الفلسطينيين، رفضا لتنفيذ وزارة العمل القانون القاضي بضبط العمالة الفلسطينية والأجنبية في لبنان وتنظيمها، بما يحفظ حقوق اللبنانيين وغير اللبنانيين على السواء، عملا بالقوانين المرعية، ويصون خصوصا السيادة اللبنانية. وهم يدعون إلى تصحيح بوصلة المطالب الفلسطينية، بتوجيهها نحو حقوق اللاجئين الأساسية، ولا سيما حق عودتهم إلى ديارهم".



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