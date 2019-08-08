رأى النائب العراقي، كاظم الصيادي، اليوم الاربعاء، أنه من الضرورة وضع صورة للرئيس السابق، صدام حسين في قاعتي مجلسي النواب والوزراء العراقيين.
وقال الصيادي في تصريحات صحفية "يجب وضع صورة لرئيس النظام السابق صدام حسين وهو مكبل اليدين في قاعتي مجلسي النواب والوزراء، لكي تكون عبرة للمسؤولين بأن السلطة لا تدوم لأحد".
وتحدث الصيادي عن كيفية وضع الصورة: "هذه الصورة تكون كجدار في قاعتي البرلمان والحكومة حتى يعرف المسؤولون بأن السلطة والظلم والسرقة لا تدوم".
المصدر: RT
كانت هذه تفاصيل خبر العراق.. دعوة لوضع صورة صدام حسين داخل البرلمان والحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.