بالصور.. أول ظهور للأسد مع عقيلته بعد شفائها من السرطان

عرضت الرئاسة السورية صورا جديدة للرئيس بشار الأسد وعقيلته أسماء، في أول ظهور مشترك لهما بعد شفائها من مرض السرطان.
وأوضحت الرئاسة السورية أن المناسبة كانت استقبال مجموعة من أبناء وبنات ضحايا الحرب السورية، من المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، برفقة أمهاتهم.facebook
وقد أعلنت أسماء الأسد يوم السبت الماضي، خلال حوار على قناة "السورية" انتصارها التام على مرض السرطان.
المصدر: RT
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