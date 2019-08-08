الكشف عن ثغرات أمنية في تطبيق «واتس اب»

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365:

أعلنت شركة تكنولوجية إسرائيلية أنها حددت ثغرات في تطبيق “واتس اب” للتراسل الفوري قد تسمح للقراصنة بالتلاعب بالرسائل في المحادثات العامة والخاصة، مما يثير احتمال التضليل المعلوماتي من مصادر تبدو موثوقاً بها.

وقالت شركة “تشيك بوينت سوفتوير تكنولوجيز” المختصة بأمن الشبكات أن باحثيها وجدوا أن هناك ثلاث طرق محتملة لتعديل المحادثات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

Advertisements

وأوضحت أن إحدى تلك الثغرات تستخدم خاصية الاقتباس في المحادثات الجماعية لتُغير ظهور هوية المرسل، وأخرى تمكن القراصنة من تغيير نص الرسالة، وثالثة تجعل شخصاً ما يرسل رسالة إلى شخص آخر في مجموعة ما باعتبارها رسالة خاصة، لكنها تظهر للجميع عند المحادثة.

ورفضت متحدثة باسم واتس اب التعليق، بحسب المصدر نفسه.

وذكرت بلومبرغ أن تلك الثغرات يمكن أن يكون لها عواقب كبيرة نظراً للعدد الكبير لمستخدمي الواتس اب والذي يصل إلى 5ر1 مليار مستخدم.