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صحيفة الخليج الالكترونية
أفاد الجيش الإسرائيلي بالعثور صباح اليوم الخميس على جثة جندي عليها آثار طعن في جسده بالقرب من مستوطنة بمنطقة عتصيون جنوب القدس.
وأضاف الجيش أن الجثة تعود لجندي يدرس في مدرسة دينية ما قبل العسكرية، ويقوم الجيش حاليا بالتحقيق في خلفيات الطعن، وإجراء عمليات بحث وتمشيط في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة جندي للاحتلال قتل طعنا قرب مستوطنة جنوب #القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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