نقل_الحجاج: ضخ 1,5مليار ريال لدعم أسطول النقل

ضخت شركات نقل الحجاج المنضوية تحت مظلة النقابة العامة للسيارات أكثر من 1,5 مليار ريال لتأمين حافلات جديدة حيث تم هذا العام توفير 3150 حافلة جديدة يزيد سعر الحافة الواحدة عن نصف مليون ريال تشارك لأول مرة في هذا العام في نقل ضيوف الرحمن في أطار خطط النقابة العامة لدعم أسطول النقل بحافلات جديدة تُسهم في نقل الحجاج من المدينة إلى مكة المكرمة ثم المشاعر المقدسة ومن مطار الملك عبدالعزيز إلى الديار المقدسة.

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وكشف رئيس النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن بن معيوف الحربي أن عدد الشركات المنضوية تحت مظلة النقابة ارتفع السنوات الأخيرة من 18 شركة إلى 48 شركة وأن عدد الحافلات الجديدة في هذا العام بلغ 3150 حافلة تتوفر بها كافة المواصفات من أجل تسهيل تنقلات ضيوف الرحمن إلى المشاعر المقدسة وتمكينهم من أداء فريضتهم في راحة ويسر مبيناً أن توجيه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بتخفيض العمر الافتراضي للحافلات من 18 سنة إلى 10 سنوات ساهم في دخول حافلات جديدة لخدمة النقل مما سيقلل من حجم أعطال الحافلات وينعكس على راحة الحجاج.

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة رابطة مكة للنقل الدكتور أحمد بن فرحان الغامدي إلى أن الشركة وفي إطار حرصها على تطوير خدماتها المقدمة للحجاج في مجال النقل قامت في هذا العام بدعم أسطولها البالغ 408 حافلة بــ 50 حافلة جديدة تتراوح أسعارها ما بين 430 إلى 585 ألفاً للحافلة الواحدة ولدى الشركة العديد من الخطط المستقبلية لدعم أسطولها بعدد كبير من الحافلات للعمل على راحة الحجاج في تنقلاتهم خلال رحلة الحج.